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Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden artışa geçen "katil kene" vakalarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden Sivas'ta 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. 

Vefat eden hastayla birlikte Sivas’ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 6’ya yükseldi. Sivas Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç’ ye evinin bahçesinde kene yapıştı. 

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İ.Ç’ nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla Köyü'ne götürdü.

Etiketler kkka kırım kongo kanamlı ateşi katil kene kene ölüm
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