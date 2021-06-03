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Kabus geri döndü! Yine yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kabus geri döndü! Yine yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Türkiye'de ilk kez 2020'de görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları yeniden görülmeye başlandı.

Her yıl Mart ve Kasım ayları arasında yükselişe geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları, Sivas başta olmak üzere Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum ve çevresinde havaların ısınmasıyla birlikte yeniden artışa geçti.

Erzincan'da 30, Sivas'ta 7 vaka

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde kene ısırması nedeniyle 7 vaka bulunurken, Erzincan’da ise 30 vatandaşın KKKA tedavisi görüyor. Ölüm oranı Covid-19'dan bile yüksek olan kene ısırması vakaları için bölge sakinleri ve çiftçiler Sağlık ve Tarım bakanlarının önlem almasını bekliyor. 

 

Etiketler Artış vaka Kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
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