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Kaçak günübirlik kiraya okkalı ceza

Kaçak günübirlik kiraya okkalı ceza
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Aydın'da izin almadan evini günübirlik kiraya veren bir kişiye 59 bin 994 TL ceza kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesindeki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 75 ekip ve 226 personel ile denetim gerçekleştirildi.

8 bin 216 kişinin sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Denetimlerde bin 729 araç ve sürücünü kontrol eden ekipler 47 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulayarak 3 aracı trafikte men etti.

Denetimlerde 536 umuma açık yer, 3 AVM, 87 metruk bina, 89 okul çevresi ve 106 park ve bahçe kontrol edildi.

İZİN ALMADI

Bir şüpheli evini gerekli izni almadan günübirlik kiraya vermekten dolayı 59 bin 994 TL, 2 iş yerine de çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı bin 509 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler çerçevesinde bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Etiketler günübirlik ev kaçak izinsiz para cezası
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