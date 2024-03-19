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Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel grafitisine ilişkin açıklama

Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel grafitisine ilişkin açıklama
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Kadıköy Belediyesi, Trabzon'da Fenerbahçeli Osayi Samuel'in taraftar saldırısına maruz kalmasının ardından, grafiti çalışmasının belediye ekipleri tarafından temizlendiğiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Trabzonlu taraftar saldırısına uğrayan ve kendisini savunan Fenerbahçeli sağ bek oyuncusu Osayi Samuel’in Kadıköy’de grafitisi çizilmiş; ancak söz konusu çizim belediye ekiplerince silinmişti.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kadıköy Belediyesi, Trabzon’da taraftar saldırısına uğrayan Fenerbahçeli Osayi Samuel'in grafitisinin belediye ekiplerince silinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, silme işleminin emniyetin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ZORUNLU AÇIKLAMA

Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Osayi Samuel grafiti açıklama
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