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Kadının yüzüne kezzap atmıştı: Korkunç olayla ilgili yeni gelişme

Kadının yüzüne kezzap atmıştı: Korkunç olayla ilgili yeni gelişme
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Çanakkale'de korkunç bir olay meydana geldi. Meydana gelen olayda masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atılırken, şüpheli şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Çanakkale'de kadının yüzüne kezzap atan kişi tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli R.A. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yüzüne kimyasal sıvı atılan B.A'nın (24) ise Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinden sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

Kimyasal sıvının gözüne tesir ettiği belirlenen B.A. ile R.A'nın önceden arkadaş olduğu ancak son dönemde aralarının bozulduğu, söz konusu sıvının ise kezzap olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında B.A'nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü, bu kişinin Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildiği belirtildi.

İsmetpaşa Mahallesi Aslanca Sokağı'ndaki masaj salonunda çalışan B.A'nın yüzüne kimyasal sıvı atılmıştı. B.A. hastaneye kaldırılmış, zanlı R.A. ise Ezine ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Etiketler çanakkale kezzap olay tutuklama
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