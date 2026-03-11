  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Korkutan deprem

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Korkutan deprem

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Korkutan deprem
Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.58 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Bu Haberleri Kaçırma...

Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
Etiketler kahramanmaraş deprem son depremler AFAD göksun depremi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi