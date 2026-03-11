  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi

Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olacak mı?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Gerekeni söyledik'' diyerek zam tartışmalarına noktayı koydu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli 4 bin TL olan bayram ikramiyesi ödemelerine zam yapılmasını bekliyordu. Ancak emeklinin zam hayali bugün resmen suya düştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda zam tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz" dedi.

"Gerekeni söyledik, hayırlı olsun"

Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının "İkramiyede artış olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıkladı; emeklinin zamsız bayram ikramiyeleri ve maaşları erken ödenecekErdoğan açıkladı; emeklinin zamsız bayram ikramiyeleri ve maaşları erken ödenecekGüncel

AK Partili Güler açıklamıştı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce yaptığı açıklamada bütçe dengelerine dikkat çekmişti. 17,7 milyon emekli için ayrılan 150 milyar TL’lik kaynağın bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Güler; petrol fiyatlarındaki artış, bölgesel savaş riskleri ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri nedeniyle ek bir artışın şu aşamada zor olduğunu belirtti.

Geçen yıl 4 bin TL'ye yükseltilmişti

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren ve geçen sene yüzde 33 oranında zamlanarak 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emeklilere verilecek bayram ikramiyesi zammı zam oranıyla olmasa da toplam tutarıyla tepki çekmişti.

Geçen sene emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 liralık zam sonrasında Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna verdiği "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıt da günlerce gündemde kalmıştı.

SGK Uzmanı Karakaş'tan çok konuşulacak kulis: Her emekliye bayram ikramiyesi ödenmeyecek!SGK Uzmanı Karakaş'tan çok konuşulacak kulis: Her emekliye bayram ikramiyesi ödenmeyecek!Haber

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan; yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilir.

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
Etiketler recep tayyip erdoğan emekli bayram ikramiyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi