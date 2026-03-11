Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olacak mı?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Gerekeni söyledik'' diyerek zam tartışmalarına noktayı koydu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli 4 bin TL olan bayram ikramiyesi ödemelerine zam yapılmasını bekliyordu. Ancak emeklinin zam hayali bugün resmen suya düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda zam tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz" dedi.

"Gerekeni söyledik, hayırlı olsun"

Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının "İkramiyede artış olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AK Partili Güler açıklamıştı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce yaptığı açıklamada bütçe dengelerine dikkat çekmişti. 17,7 milyon emekli için ayrılan 150 milyar TL’lik kaynağın bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Güler; petrol fiyatlarındaki artış, bölgesel savaş riskleri ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri nedeniyle ek bir artışın şu aşamada zor olduğunu belirtti.

Geçen yıl 4 bin TL'ye yükseltilmişti

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren ve geçen sene yüzde 33 oranında zamlanarak 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emeklilere verilecek bayram ikramiyesi zammı zam oranıyla olmasa da toplam tutarıyla tepki çekmişti.

Geçen sene emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 liralık zam sonrasında Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna verdiği "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıt da günlerce gündemde kalmıştı.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan; yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilir.

Haber3.com Haber Merkezi