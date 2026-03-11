Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi ile birlikte çeyrek finale yükselen takımların eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.

Kura çekiminde Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor seri başı olarak yer alırken, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor seri başı olmayan takımlar olarak katıldı.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan, yarı final müsabakaları ise 12-13-14 Mayıs tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Galatasaray ile Gençlerbirliği maçının galibi, Samsunspor ile Trabzonspor maçının galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor maçının kazananı ise Konyaspor ile Fenerbahçe galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.