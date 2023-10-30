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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 7.07 kilometre olarak ölçüldü. 

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Etiketler kahramanmaraş göksun deprem afad
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