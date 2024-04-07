Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bazı taşınmazların yol yapımı için kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta acele kamulaştırma kararı alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları, yol yapımı için acele kamulaştıracak.

Acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

AA