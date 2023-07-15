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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını
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Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken Kahramanmaraş ilinde de orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı belli olmayan yangından çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı.

Yerleşim yerinden görünen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler yangın orman yangını kahramanmaraş
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