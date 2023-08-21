Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, bugün saat 12.33 sıralarında 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.
Derinliği 5 kilometreyi bulan deprem çevredeki vatandaşları korkuttu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2023
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/DK7rbDwLo5
21.08.2023, 12:33:24 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
AFAD'dan alınan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.17 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-21
Saat:16:54:32 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:5.17 km
Detay:https://t.co/V1iyFXgQ7W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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