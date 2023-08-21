Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, bugün saat 12.33 sıralarında 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5 kilometreyi bulan deprem çevredeki vatandaşları korkuttu.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'dan alınan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.17 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...