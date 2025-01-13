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Kamu çalışanları 81 ilde iş bıraktı

Kamu çalışanları 81 ilde iş bıraktı
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Yüzde 11,54'lük memur zammına karşı harekete geçen kamu çalışanları, yurt genelinde iş bıraktı.

2025 yılı için memurların maaş zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlenirken zam oranına tepki gösteren kamu çalışanı Türkiye genelinde iş bıraktı.

İş bırakma eylemi için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN), Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonunun (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) ortak çağrı yapmıştı.

Kamu çalışanları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine açıklandığı ilk anda tepkiler göstermiş, emekçilerin hissettiği enflasyon üzerinden zam yapılmasını talep etmişti.

Sabah saatlerinde SGK Genel Müdürlüğü önünde buluşan büro emekçileri, “Bu işyerinde grev var” yazılı pankartı kurumun kapısına astı.

Etiketler kamu çalışanları eylem protesto hür sen kesk bask asim sen Birleşik Kamu-İş
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