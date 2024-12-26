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  3. Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu!

Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu

Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu
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Denizli’de kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği ileri sürülen müdür hakkında idari soruşturma açıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki kadın antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti. İki kadın antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.

Hakkında soruşturma açıldı

Gelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 kadın daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi.

Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.

 

İHA

Etiketler cinsel istismar skandal memur sporcu kadın memur antrenör
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