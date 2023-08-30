Kamuda iş vaadiyle 3.5 milyon TL'lik vurgun

Isparta'da 60'a yakın kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle 3.5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkez ilçeler ve bağlı bazı köylerde 60'a yakın kişiyi, kamu kurumlarının ismini kullanarak, işe yerleştirme vaadiyle güvenlerini kazanıp, toplamda yaklaşık 3,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen E.A. ve A.Y.'yi yakalamak için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda E.A. ve A.Y., dün belirlenen adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda otomatik av tüfeği ve 68 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve A.Y. dün akşam saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA