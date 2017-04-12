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  1. 12 Nisan 2017 13:58

Kamuda yeni temizlik operasyonu

Darbe girişiminin tepe yönetimi olan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin kamuda çalışan aile fertleri için düğmeye basıldı.

Kamuda yeni temizlik operasyonu
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15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin tepesinde yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyesi oldukları belirtilen askerlerle ilgili yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Türkiye gazetesinden Nuri Elibol’un haberine göre; Ankara Valisi Ercan Topaca imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, “FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yapılan, dava açılan, kamu görevinden çıkarılan kişilerin eşleri/çocuklarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırılmaları, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti, iltisakı, irtibatı bakımından haklarında gerekli soruşturmaların” yapılması istendi.

İlgili kurumlara gönderilen ve haklarında soruşturma talep edilen sözde konsey üyelerinin eş ve çocuklarının çalıştığı kurumlar ve isimler liste halinde sunuldu.

Türkiye Gazetesi

darbe , asker , kamu , fetö , yurtta sulh konseyi