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  3. 14 Aralık 2018 16:29

Kamyon kasasında özür pankartı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir kamyonun kasasına asılan pankart dikkat çekti.

Kamyon kasasında özür pankartı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir kamyonun kasasına asılan, 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazılı pankart şaşırttı.

Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar Aşağı Hatıpbağı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bir kamyona asılmış pankartı görünce şaşkınlık yaşadı. Park halindeki kamyonun üzerindeki pankartta 'Beni affet canım karım seni seviyorum' yazısını görenler hem güldü hem de meraklandı.

Kamyon sahibinin yazmadığı anlaşılan pankartı kimin yazdığı merak konusu oldu.

DHA

kastamonu , özür , pankart , kasa
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