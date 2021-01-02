Kanal İstanbul için tarih verildi! Askıya çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'un ihale sürecinib başladığını açıkladı.

Bu açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği, Kanal İstanbul Projesi'nin planları Ocak ayında askıya çıkıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” dedi.

Kentsel dönüşümün merkezinin İstanbul olduğunu anımsatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021 yılında da, toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. Bu konutlardan 1.5 milyonu riskli yapı. Bunlardan da 300 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da 10 milyon m2 büyüklüğünde 64 riskli alanda çalışıyoruz. Şu anda 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı da riskli yapı statüsünde yeniliyoruz."

