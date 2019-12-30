Kanal İstanbul itirazlarını yağmur da fırtına da durduramadı!

Yağmur, soğuk ve fırtınaya rağmen İstanbulluların Kanal İstanbul ÇED raporuna itirazları ve uzadıkça uzayan kuyruklarda bekleyişleri bugün de sürüyor.

Beşiktaş ve Ataşehir’deki İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde çekilen görüntüler, yurttaşların soğuk hava ve yağışa aldırış etmeden Kanal İstanbul’a itiraz dilekçelerini sunmak için beklediklerini gösteriyor.

Bu görüntüler bu sabah 08:45 sıralarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'deki binası önünde çekildi.

Bugün Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi vermeye giden vatandaşlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yoğunluktan dolayı personele öğle yemeği molasını dönüşümlü olarak verildi, kurum öğle arası da çalışmaya devam etti.