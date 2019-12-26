Kanal İstanbul'a itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak!

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün akşam saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, “27.12.2019 cuma günü yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinden dolayı müdürlüğümüzün Gelen - Giden Evrak Birimleri kapalı olacaktır. Bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), çevre ve meslek örgütleri ile yurttaşların Kanal İstanbul projesine ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebileceklerini belirtmişti. Ancak İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün yaptığı son duyuruyla itiraz dilekçelerinin verilebilmesi için yurttaşların bugünle birlikte üç buçuk günü kalıyor. Hizmet binasının taşınması dolayısıyla cuma günü dilekçeler kabul edilmezken, hafta sonu yarım gün sayılan 31 Aralık ve tatil günü olan 1 Ocak’ta da itiraz dilekçeleri teslim edilemeyecek.

İşte o duyuru: