  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kandilli duyurdu: Hatay'da deprem!

Kandilli duyurdu: Hatay'da deprem!

Kandilli duyurdu: Hatay'da deprem!
Güncelleme:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 24 km olarak bildirildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

Etiketler hatay deprem kandilli rasathanesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniler şov yaptı, Fenerbahçe farklı kazandı
Kavuran sıcaklara 1 günlük mola...
Ev sahibi - kiracı tartışması yine kanlı bitti!
ODTÜ Mezuniyeti’ne bu sloganlar damgasını vurdu
Çanakkale'de büyük orman yangını!
Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’ye ''eşcinsel içerik'' cezası
ODTÜ'de mezuniyet törenine bu pankartlar damga vurdu
ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı
İzmir'de orman yangını sürüyor... Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yunanistan'da felaketin boyutu uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi