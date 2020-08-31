Kapatılan hastaneler Covid-19 kliniği oluyor

İçerisinde 120’ye yakında dernek, sendika ve meslek kuruluşunun yer aldığı Hastanemi Açın Platformu (HAP), Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan hastanelerin tümüyle yeniden açılması için basın açıklaması düzenlendi.

HAP’ın basın açıklamasında, kapatılan hastanelerin Covid-19 nedeniyle kısmen açılacağı iddiasına da değinilerek “Ankara'nın kapatılan devlet hastanelerini kısmen değil, tarihi kimlikleriyle ve tümüyle açın” denildi. Ankara'daki hastanelerde büyük yoğunluk yaşandığına da vurgu yapılan açıklamada, “Devlet hastanelerinde tüm yoğun bakım yatakları Covid-19 hastalarına ayrıldığı halde yoğun bakım yatağı bulunamadığı için bekleyen hastalar olduğu belirtiliyor” ifadelerine yer verildi.

COVID-19 KLİNİKLERİ OLACAK

“Zekai Tahir Burak Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden sonra Numune Hastanesi'nin bir bölümünün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Covid-19 klinikleri olarak açılacağı bilgisi alıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atılan adım önemlidir, ihtiyacın arttığının, salgının yayıldığının somut göstergesidir. Bununla beraber seçilen yöntemin günü kurtarmaya dönük olduğu, ayağının yere basmadığı açıktır. İhtiyaç sadece Covid-19 hastaları için değildir, diğer hastalarımız da aylardır tedavi olabilmek, ameliyat edilebilmek için beklemektedirler. Üstelik bu hastanelerin bağlanacağı belirtilen hastanelerin hekimleri, sağlıkçıları zaten had safhada yoğunluk altında çalışmaktadırlar.

"ANKARA’NIN BU HASTANELERE İHTİYACI VAR"

Ankara'nın, Ankaralıların bu hastanelere tümüyle ihtiyaçları var, üstelik sadece salgın için değil, sonrası için de var. Gelin doğru, bilimsel, Ankara'ya yakışanı yapalım. Bu hastanelerimizi tarihi kimlikleriyle sağlık hizmetlerine kalıcı olarak, tümüyle kazandıralım. Bu dönemde bazılarını Covid-19 hastalığının tedavisinde bazılarını diğer hastalıkların güvenle tedavisi ve ameliyatların sürebilmesi için planlayalım. Açılacak hastanelere boş duran Ulus Devlet ve Ankara Fizik Tedavi Hastaneleri'ni de katalım. Yeter ki aklın, tıbbın, bilimin gereğini yapma konusunda karar alınsın, yeter ki Ankara'ya iyilik yapacak adım atılsın.”