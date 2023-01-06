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Kaptan pilot Ağrı Dağı'nın eşsiz güzellikteki görüntüsünü paylaştı

Kaptan pilot Ağrı Dağı'nın eşsiz güzellikteki görüntüsünü paylaştı
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Kaptan pilot olarak görev yapan Özkan dalgıç, dün gece gerçekleştirdiği İstanbul-Bangkok seferi sırasında kendi kadrajına yansıyan Ağrı Dağı'nın muhteşem görüntüsünü ölümsüzleştirdi.

Etiketler kaptal pilot
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