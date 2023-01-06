Kaptan pilot Ağrı Dağı'nın eşsiz güzellikteki görüntüsünü paylaştı
Kaptan pilot olarak görev yapan Özkan dalgıç, dün gece gerçekleştirdiği İstanbul-Bangkok seferi sırasında kendi kadrajına yansıyan Ağrı Dağı'nın muhteşem görüntüsünü ölümsüzleştirdi.
Sefer sırasında kokpit camına yansıyan muhteşem görüntüleri çeken kaptan pilot Dalgıç, "Dün gece IST-BKK uçuşunda Ağrı Dağı…" paylaşımıyla nefes kesen güzellikteki görüntüleri takipleriyle paylaştı.
Dün gece IST-BKK uçuşunda Ağrı Dağı…— Özkan Dalgıç (@ozydalo) January 5, 2023
🇹🇷🙏🏻🤗🧿❤️✈️✈️🇹🇷
Last night IST-BKK flight…Ararat Mountain… pic.twitter.com/WHOzXDcewf
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