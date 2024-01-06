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Karadeniz kıyısında deniz mayını alarmı

Karadeniz kıyısında deniz mayını alarmı
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından bölgeden alındı.

Zonguldak'ın Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

 Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından bölgeden alındı.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından bölgeden alındı.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

Mayının imha edilmesi için İstanbul’dan bir ekip geldi.

AA

Etiketler deniz mayını mayın zonguldak sas komandoları ereğli
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