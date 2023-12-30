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Karakolda polise saldırı anı kamerada!

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İstanbul Başakşehir'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.

Ekipler E.A.'nın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.

İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti. E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı. Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı.

Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı. Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı.

Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler karakol polis saldrı
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