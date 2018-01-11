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  3. 11 Ocak 2018 21:12

Karakoldan böyle kaçtı !

Erzurum'da hayvan hırsızlığı şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınan şahıs parmakları eğerek kaçtı.

Karakoldan böyle kaçtı !
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Erzurum'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan O.A. (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen O.A. kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

Olay geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat A. kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. A.'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi.

 Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz O.A.'ı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden O.A.'ın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, O.A.'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

hayvan hırsızlığı , erzurum , karakol
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