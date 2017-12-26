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  3. 26 Aralık 2017 21:14

Karakollara saldıracaklardı... Vuruldu !

TSK, karakollara saldırı hazırlığında olan PKK'lıların vurulduğunu açıkladı.

Karakollara saldıracaklardı... Vuruldu !
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TSK'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde bulunan ve sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristler hava operasyonuyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

hazırlık , karakol , pkk
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