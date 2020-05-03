Karantina da kadına şiddeti durdurmadı!

Hamburg’un Lurup semtinde Kalender E. isimli bir Türkiye eski eşini birkaç kez boğazından bıçakladı ve olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki oğluna da benzin dökerek yakmak istedi. Evde bulunan 12 yaşlarındaki kızları ise kendisini balkona kilitlerek kaçmayı başardı. Kaçan kız çocuğu ise dumandan zehirlendi.

Alman basınında yer alan haberlere göre 1 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de ayrıldığı eşi Meryem Ş. ile bulundukları evde bir süre tartışan Kalender E. daha sonra çocuklarının gözleri önünde eşini boğazından birkaç kez bıçaklayarak öldürmek ve oğlunun üzerine de benzin dökerek yakmak istedi.

Haberlerde itfaiye ekiplerinin "Bugüne kadar görevde bulundukları sırada böylesi bir facia ile ilk kez karşılaştıkları" belirtiliyor.

Dumandan zehirlenen ve vücudunun büyük bir bölümü yanan oğul ile bıçaklanan Meryem Ş.'nin Lübeck Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Artıgerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre ayrıldığı eşi Meryem Ş.'yi defalarca tehdit ettiği için polis tarafından daha önce uzaklaştırma cezası bulunan Kalender E.'nin olay sırasında görgü tanıklarının polise haber vermesi sonucu yakalandığı belirtiliyor. Hamburg Eyalet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken zanlı Kalender E.'nin "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" yargılanacağı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Meryem Ş. Hamburg'da Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) Derneği'nde aktif çalışmalar yürütüyor, ATİF tarafından birkaç ay önce düzenlenen 'Yılmaz Güney'i anma' etkinliğinde de görev alan Meryem Ş.'nin 2 Mayıs doğum gününden bir gün önce eski eşinin çocuklarını aradığı ve size bir süprizim var diyerek eve geldiği belirtiliyor.

Kalender E.'nin kumar bağımlısı olduğu da öğrenildi.

ATİF Hamburg Derneği başta olmak üzere Şiddete Karşı Kadın İnsiyatifi tarafından yarın ve çarşamba günü Hamburg'un Lurup semtinde olayın yaşandığı evin önünde saat 17:00'de 'erkek şiddetini' kınayan bir basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

Şiddete Karşı Kadın İnsiyatifi Derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hamburg’ta 1 Mayıs günü saat 17.00 sularında, Yeni Kadın okuru bir kadın arkadaşımız iki çocuğuyla birlikte, yıllar önce ayrıldığı eşi tarafından üzerlerine benzin dökülerek ve boğazı kesilerek öldürülmek istendi.

Yıllardır sistematik bir şekilde şiddete maruz kalan, defalarca darp edilen kadın arkadaşımız, oğluyla birlikte şu an yaşam mücadelesi veriyorlar.

Günler öncesinde örgütlenen ve belki de bilinçli bir şekilde özellikle 1 Mayıs’ta gerçekleştirilmek istenen bu katliam girişimine yönelik, dillimize dolanan tüm sözcükleri şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Çünkü, hem korona sürecinden kaynaklı, hem de sürdürülen soruşturma henüz netlik kazanmamış olduğundan sağlıklı ve yeterli bilgi alamıyoruz.

Ama bilinmelidir ki; bu katliam girişimi de Avrupa’da yükselişte olan kadına yönelik şiddetin ve kadın katliamlarının devamı olup, eril/ erk zihniyetin bir kadının daha hayatına müdahale ederek canına kast etme çabasıdır.

ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Hayatlarımızı, bedenlerimizi korumak, özgürce ve kendi kararlarımız doğrultusunda yaşayabilmek için, eril zihniyete ve erk’ekliğe karşı, kadın dayanışmasını yükseltip kadınlar olarak omuz omuza mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Buna kararlıyız. İçimizdeki öfkeyi de, üzüntüyü de, ataerkiye karşı isyana çevirelim ki, kadınlar olarak hayatta kalabilelim! Yeni Kadın olarak, kadın arkadaşımızın ve çocuklarının en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve hayatlarına daha da güçlü bir şekilde devam edebilmelerini umuyoruz. Yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yanlarında olduğumuzu ve bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtmek istiyoruz."