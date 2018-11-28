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  3. 28 Kasım 2018 13:22

Karlov suikastinde hayat kadını ayrıntısı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin hazırlanan iddianameye, katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinsel birliktelik yaşadığı seks işçisinin ifadeleri de girdi.

Karlov suikastinde hayat kadını ayrıntısı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın 2016 Ekim ayında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Natalya Vladimirovna Loginova adlı seks işçisinin ifadesi girdi. Altıntaş'ın, bir eskort sitesi üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Loginova, bu ilişki karşılığında kendisine 250 dolar ödediğini, ancak 30 TL'sinin yetmediğini söyledi.

SUİKASTTAN SONRA FSB İLETİŞİME GEÇTİ

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) suikasttan sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ileri süren Natalya Loginova ifadesinde, "Altıntaş'ın Büyükelçiyi öldüren adam olduğunu bu şekilde öğrendim. Cinsel hizmet verdiğim sırada sessiz, sakin ve zararsızdı, çocuk gibi mütevazı hareket ediyordu. Bana izletilen suikast videosunda ise agresif görünüyordu. Bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu düşündüm" dedi.

2007-2008 yılında Murom şehrinin 8 numaralı okulunda 9. Sınıfı bitirdikten sonra Murom Pedagoji Kolejini kazandığını ve müzik öğretmeni unvanıyla mezun olduğunu anlatan Loginova, koleji bitirdikten sonra Nijegorod Ticaret ve Yönetim Enstitüsü'ne girdiğini, buradan da reklam ve halkla ilişkiler bölümünü bitirerek mezun olduğunu söyledi.

2016 yılı Ekim ayında Ankara'ya geldiğini ifade eden Loginova, Altıntaş'la buluşmasını "Mevlüt Mert Altıntaş ile suikasttan önce 26 Ekim 2016'da tanıştım. Buluşma görevini veren operatörün adının Sveta olduğunu söyleyebilirim" diye anlattı.

Altıntaş'ın bir internet sitesi aracılığıyla başvurduğunu söyleyen Loginova, "Operatör genç adamın öğrenci olduğunu, onun kaldığı yere gitmemi, taksi parasını da ödeyeceğini söyleyip, telefon numarasını gönderdi" ifadesini kullandı. İddianamede ayrıca Altıntaş'la yaşadığı cinsel ilişkiye ilişkin ayrıntılar yer aldı.

‘FSB BENİ BULDU'

FSB çalışanlarından Altıntaş'ın büyükelçiyi öldürdüğünü öğrendiğini belirten Loginova, "Konuşkan değildi. Suskun ve biraz utangaçtı. Güvenlik güçlerinin kendisi ile iletişime geçmesinden sonra internette bulunan videoları izledim. Videoları izlediğimde davranışlarındaki değişikliği fark ettim. Cinsel hizmet verdiğim sırada şahıs sessiz, sakin ve zararsızdı, çocuk gibi mütevazi hareket ediyordu. Videoda ise agresif görünüyordu. Bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu izlenimi uyandırdı" diye konuştu.


 

Cumhuriyet

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