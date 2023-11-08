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Kars'ta PKK'ya büük darbe: 3 sığınak imha edildi

Kars'ta PKK'ya büük darbe: 3 sığınak imha edildi
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Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesi kırsalında örgütün kış üslenmesine yönelik 7 Kasım'da "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi 2023/122 Operasyonu" gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 3 sığınak ve 4 gömü noktası bulundu.

Gömü noktalarında yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bomba atar mühimmatı 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü, el yapımı patlayıcı düzenek hazırlanmasında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat, 26 büyük tüp, 4 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilogram motor yağı, 900 gram gres yağ, 1 piknik tüpü başlığı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İncelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.

Etiketler kars pkk operasyon
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