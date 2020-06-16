Kavgayı ayırmaya gelen polisi taşladı!

Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi, Eğri Sokak'ta meydana geldi. Ferit Vatansever ile babası arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Yavuzselim Polis Merkez Amirliği ekipleri, baba ve oğlu ayırmak istedi. Polisler taraflarla anlaşmaya çalışırken, Ferit Vatansever eve girerek kapıyı kilitleyip çatıya çıktı. Çatıdan polis ekiplerinin arabasına taş atan Vatansever, polislerin içeri girmeye çalıştığını anlayınca çatıdan atlayarak kaçtı.

Vatansever’in attığı taşların camına ve tabanına isabet etmesi sonucu araçta hasar oluştu. Ekipler kaçan Vatansever’in yakalanması için çalışma başlattı.