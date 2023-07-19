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Kayıp kız çocuğu 3 gün sonra bulundu

Kayıp kız çocuğu 3 gün sonra bulundu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulunarak, ailesine teslim edildi.

Haldun- Nurten B. çiftinin kız çocukları E.B., 17 Temmuz'da sabah saatlerinde evlerinden çıkıp, geri dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, polisten yardım isteyip, kayıp başvurusundan bulundu. Ekipler, E.B. için oturduğu evinin çevresinde ve ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu E.B., ilçe merkezinde bulundu. Durumunun iyi olduğu belirlenen E.B., ailesine teslim edildi. 

DHA

Etiketler rize kayıp kız çocuğu
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