Kayıp kız çocuğu 3 gün sonra bulundu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bulunarak, ailesine teslim edildi.

Haldun- Nurten B. çiftinin kız çocukları E.B., 17 Temmuz'da sabah saatlerinde evlerinden çıkıp, geri dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, polisten yardım isteyip, kayıp başvurusundan bulundu. Ekipler, E.B. için oturduğu evinin çevresinde ve ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu E.B., ilçe merkezinde bulundu. Durumunun iyi olduğu belirlenen E.B., ailesine teslim edildi.

DHA