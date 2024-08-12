  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kayseri'de bir şüphelinin bavulundan 9 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de bir şüphelinin bavulundan 9 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de bir şüphelinin bavulundan 9 kilo uyuşturucu çıktı
Güncelleme:

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bavulun içinde 9 kilo 807 gram skunk ele geçirildi.

Kayseri’de, il dışından kente bavulla 9 kilo 807 gram skunk getiren 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'nin (50) il dışından kente uyuşturucu getirip M.Ç. (32) ile buluşacağı bilgisi aldı.

Bu kapsamda şüpheli, uyuşturucuyu teslim edeceği sırada operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği ile aramada bavulun içinde 9 kilo 807 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Y. VE M.Ç., polis merkezine götürüldü. 

Kayseri'de bir şüphelinin bavulundan 9 kilo uyuşturucu çıktı - Resim : 1

Etiketler Kayseri şüpheli uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu
İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu