Kayseri'de bir şüphelinin bavulundan 9 kilo uyuşturucu çıktı
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Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bavulun içinde 9 kilo 807 gram skunk ele geçirildi.
Kayseri’de, il dışından kente bavulla 9 kilo 807 gram skunk getiren 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'nin (50) il dışından kente uyuşturucu getirip M.Ç. (32) ile buluşacağı bilgisi aldı.
Bu kapsamda şüpheli, uyuşturucuyu teslim edeceği sırada operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik köpeği ile aramada bavulun içinde 9 kilo 807 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Y. VE M.Ç., polis merkezine götürüldü.
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