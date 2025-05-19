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Muslera'yı eleştiren Jose Mourinho pes dedirtti

Muslera'yı eleştiren Jose Mourinho pes dedirtti
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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın Kayserispor maçında penaltı atışını eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, yıllar önce Porto'da görev alırken kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı attırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor karşılaşmasında Muslera'nın penaltıdan gol atmasını eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı golü attırdığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu ve Kayserispor maçında Muslera'nın penaltı golü atmasını eleştirdi.

KALECİSİNE PENALTI ATTIRMIŞ

"Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim, şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir" diyen Portekizli teknik direktör, "Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diye konuştu.

Mourinho'nun Varzim'i 7-0 yendikleri 2002-2003 sezonu Portekiz Kupası (Taça de Portugal) çeyrek final maçında kalecisine gol attırdığı ortaya çıktı.

Müsabakanın 90+2. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunu kaleci Nuno Espírito Santo'nun yaptığı ve maçtaki 7. golü kaydettiği görüldü.

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Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Jose Mourinho fernondo muslera Kayserispor
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