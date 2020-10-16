  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ekim 2020 18:18

Keçiören'deki sağlık çalışanlarına saldırıda yeni gelişme

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de sağlık çalışanlarına saldıran 5 kişi için istenen ceza belli oldu.

Keçiören'deki sağlık çalışanlarına saldırıda yeni gelişme
A+ A-

Keçiören Hastanesi'nde 21 Eylül'de olay çıkaran 5 kişiye 8,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Keçiören'de bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden kişinin yakınları ölüm haberini almalarının ardından acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmıştı.

Sağlık çalışanlarının acil kapısının arkasına sedye koyarak saldırıdan korunmaya çalışmasına yönelik görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. 

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıda 5 gözaltıAnkara'da sağlık çalışanlarına saldırıda 5 gözaltı

 

saldırı , keçiören , sağlık çalışanları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM