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  3. 10 Aralık 2018 22:15

''Kendi canınızı kurtarın'' dedi ve...

Antalya'da amatör balıkçı Hasan Şişli balık tutmak için indiği falezlerden denize düştü.

''Kendi canınızı kurtarın'' dedi ve...
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Antalya’da, amatör balıkçı emekli doktor Hasan Şişli (76), balık tutmak için indiği falezlerde dalgalara kapılarak denize düştü. Elinden oltasını bırakmayan Şişli, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına "Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın" dedikten sonra kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere giden Hasan Şişli, dalgalara kapılarak denize düştü. Suda batıp çıkmasına rağmen elinden oltasını bırakmayan Şişli’ye kayalıkların üzerinde balık tutan arkadaşı Eyüp Kırıcı ve diğer amatör balıkçılar yardım etmek istedi.

Balıkçılar, Şişli’nin elindeki oltanın kamışını tutarak kayalıklara doğru çekti. Ancak Şişli’yi kayalıklara çıkaramayan Kırıcı, polisi arayarak yardım istedi. Tüm uğraşlara rağmen suyun içinden çıkarılamayan Şişli, Kırıcı’ya, "Beni bırakın, siz kendinizi kurtarın" diye seslendi, ardından gözden kayboldu.

"ÖNEMLİ BİR KONU VAR GELİR MİSİNİZ"

Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, kayalıklar arasında Hasan Şişli’nin cansız bedenine ulaştı. Şişli’nin cenazesi polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri, Şişli’nin çantasındaki cep telefonundan yakınlarına ulaştı ancak yaşamını yitirdiğini söyleyemedi. Adresi veren polis, "Önemli bir konu var gelir misiniz" dedi. Şişli’nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Amatör balıkçı Eyüp Kırıcı, farklı noktalarda balık tuttuklarını belirterek, "Bir baktım dalga denize düşürmüş. Yanımdaki arkadaşımla bulunduğu yere koştuk. Elimizde bulunan kamışla kayanın üzerine doğru çekmeye çalıştık.

Bir bölümü kayanın üzerindeydi. Bize ’Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın’ dedi. Kurtaramadık. Çok üzgünüz" diye konuştu.

DHA

amatör , doktor , balıkçı , emekli
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