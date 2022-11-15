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Kendini bir anda yerde buldu! Meral Akşener'in Adana ziyaretinde zor anlar

Kendini bir anda yerde buldu! Meral Akşener'in Adana ziyaretinde zor anlar
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da ziyaretinde korku dolu anlar yaşandı.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Dernek ziyareti sırasında Akşener'in yanına oturan İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

AKŞENER DAHİL HERKESİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.

 SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler akşener ziyaret
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