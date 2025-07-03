Kene bir can daha aldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan 77 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Olay, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Ş.H.'yi kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İHA
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