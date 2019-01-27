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  3. 27 Ocak 2019 11:08

Kerç Boğazı'nda kurtarılan Türk denizciler Türkiye'ye gönderildi

Kerç Boğazı’nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Boğazı'nda kurtarılan Türk denizciler Türkiye'ye gönderildi
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Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye’ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, yangında sağ kurtarılan dört Hindistan vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi.

DHA

kerç boğazı , denizci , türkiye
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