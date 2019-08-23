Kılıçdaroğlu bugün Edremit Kitap Fuarı'nda

KILIÇDAROĞLU BUGÜN EDREMİT KİTAP FUARI’NDA

Altıncı gününü geride bırakan 3. Edremit Kitap Fuarı bütün hızıyla sürüyor. Bugün saat 20:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği 3. Edremit Kitap Fuarı’nda kitapseverler dün, müzikle birleşen Atatol Behramoğlu şiirleriyle coştu, arkasından da ilk kez bir söyleşide bir araya gelen dört DİSK Genel Başkanın söylemleriyle coştu…

23 Ağustos 2019 / CUMA

19:30 CHP nasıl kazandı, AKP nasıl kaybetti?

Ertan Aksoy (SODEV Başkanı)

20:00 Sabahattin Ali, 71 yıllık hüzün

Filiz Ali (Sabahattin Ali’nin kızı)

Öner Yağcı (Yazar)

Yöneten: Birsen Temir Saraç

20:30 CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması

21:00 MİT’ten Danıştay’a, Spordan Katolog Kadınlara İFŞA

Toygun Atilla (Yazar)

Yöneten: Barış Doster (Yazar)

22:00 Türkiye nereye gidiyor?

Alper Taş (ÖDP Önceki Dönem Genel Başkanı)



22:30 Araştırmacı gazetecilik öldü mü?

Mustafa Balbay (Gazeteci, Yazar, Eski Milletvekili)

Ümit Zileli (Gazeteci, Yazar)

Doç Dr. Barış Doster (Akademisyen, Yazar)

Tuba Emlek (Gazeteci)

CÜZDANLAR ŞİŞERKEN VİCDANLAR KURUYOR

Orhan Sarıbal ve Yazar Güler Buğday’ın katıldığı “Kaz Dağları, Doğa. Derelerimiz kur ve Tarım Gerçeği” konulu söyleşi ile başlayan altıncı gün, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, Şair Ataol Behramoğlu ve Müzisyen Haluk Çetin’in “Görkemli Hatıralar” söyleşisi ile devam etti.

Günün son programında DİSK’in dört başkanı Arzu Çerkezoğlu, Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Kani Beko’nun katıldığı ve moderatörlüğünü Gazeteci Melih Bağcı’nın yaptığı “Türkiye’de Emek Hareketi” ile tamamlanan fuarda, kitap standları yine büyük ilgi gördü.

ONLARIN CÜZDANLARI ŞİŞERKEN DAĞLARIMIZ AĞLIYOR

Yazar Güler buğday’ın yönettiği ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ile Orhan Sarıbal’ın katıldığı “Kaz Dağları, doğa ve tarım gerçeği” başlıklı söyleşide kitapseverlerin büyük bir ilgisi vardı.

“Onların cüzdanları şişerken vicdanları kuruyor, Onların cüzdanları şişerken, derelerimiz kuruyor, topraklarımız kuruyor, dağlarımız ağlıyor” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Kaz Dağları’nda yaşayan bütün canlıların sessiz çığlığını duymak onların sesi olmak zorundayız, kadınlar da bu mücadelenin ön saflarında olması gerekir” dedi.

Konuşmasına “gelişmeleri görünce içimden büyük halk ozanı Mahzuni’nin dediği gibi ‘yuh yuh’ demek geçiyor” diye başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal “keşke her yer Edremit gibi olsa ama öyle değil. Şu anda Türkiye kapitalizmin en derin versiyonunu yaşıyoruz. Faşizmi yaşıyoruz. Ya faşizme teslim olacağız ya da direneceğiz. Boyun eğme dönemi bitti.

Bu ülkede direnenler kazanacak” dedi.