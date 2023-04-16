Kılıçdaroğlu'ndan dul ve yetim aylıklarıyla ilgili yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yeni açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız.

Yakından takip ettiğim diğer bir mesele de dul ve yetim aylıkları. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen.