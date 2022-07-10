Kılıçdaroğlu'ndan gençlere müjde: ''Faizli KYK borçlarını ödemeyin''

CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye seslendi.

Her yıl milyonlarca üniversite öğrencisi, geçinmelerine biraz olsun kolaylık sağlaması adına Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan yardımlara başvuruyor fakat herkese burs çıkmıyor. Bu nedenle burs alamayan öğrenciler, yardım alabilmek için geri ödemeli KYK kredilerine başvurmak durumunda kalıyor. Ancak "yardım" adı altında verilen KYK kredileri, yeni mezun bireylerin omuzlarına inanılmaz bir yük bindiriyor.

Sosyal medyada gündem olan "KYK borcu" başlığı altında yapılan paylaşımlar, durumun vahametini tekrar gözler önüne serdi. Paylaşımlarda, borca getirilmesi tahmin edilen faizlerin korkunç derecede yüksek olması tepkilerin odağındaydı.

'BİR SENE İÇİNDE İKTİDARA GELİYORUZ...'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" dedi.