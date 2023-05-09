Kılıçdaroğlu'nun aracına taşlı saldırı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı düzenlendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun otobüsü, Sakarya’da taşlı saldırıya uğradı.

Atılan taşın otobüsün arkasına isabet ettiği ve camın kırılmadığı öğrenildi.

TAŞI 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ATTI

Otobüse taş atan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu’nun şikayetçi olmaması üzerine çocuk serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NUN MİTİNGİ DE TAŞLANMIŞTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Erzurum’da düzenlediği halkla buluşma etkinliğine de taşlı saldırıda bulunulmuştu.



Büyükşehir belediyesinin otobüslerinin, toplantı alanına getirilmesi nedeniyle gergin başlayan halk buluşmasında İmamoğlu’nun konuşmaya başlamasının ardından yaklaşık 300 kişilik bir grup, mitinge katılanlara taş atmış, bu sırada bazı kişiler yaralanmıştı.