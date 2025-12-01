Kılıçlı yemin eden teğmenlerin komutanına TSK'ya dönüş yolu!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturma kapsamında Albay Mustafa Alper Topsakal'ın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu’nda düzenlenen diploma ve sancak devir teslim töreninde yürürlükte bulunmayan andın okunmasıyla ilgili idari soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonunda Alay Komutan Vekili Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında, 6413 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca ‘Hizmete engel davranışlarda bulunma’ disiplinsizliği kapsamında TSK’dan ayırma cezası verildi. Topsakal, hakkında verilen TSK’dan ayırma cezasının iptali talebiyle Milli Savunma Bakanlığı’na karşı Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

EYLEME DAHLİ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN DELİL YOK

Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi, olaya ilişkin kararında öncelikle disiplin cezalarında 'ölçülülük, orantılılık ve tipiklik' ilkesine dikkat çekti. 6413 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğinin oluşabilmesi için eylemin devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç ya da disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği belirtildi. Kararda, mezun teğmenlerin andı okuma eyleminin resmi tören bittikten hemen sonra gerçekleştiği, Topsakal’ın eyleme ilişkin izni, onayı veya dahli bulunduğuna dair somut tespit yapılamadığı vurgulandı.

TİPİKLİK ŞARTI OLUŞMADI

Mahkeme, Topsakal’a isnat edilen fiillerin; ancak 6413 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde yer alan ‘Maiyetinin gözetiminde ihmal’ kapsamında değerlendirilebileceğini, buna rağmen en ağır yaptırım olan TSK’dan ayırma cezasının verilmesinin ölçülü olmadığını belirtti. Kararda, verilen ceza ile isnat edilen fiilin örtüşmediği, bu nedenle 'tipiklik' şartının oluşmadığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararlarına dayanılarak tesis edilen TSK ile ilişik kesme işlemi hukuka aykırı bulunarak, iptal edildi.

Mezuniyet törenindeki yemin sonrasında, 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu. 

DHA

