Kira krizi aile hekimliklerini de vurdu

İstanbul'da son 2 ayda yüksek kiralar nedeniyle yer bulamayan 2 aile sağlığı merkezi kapatıldı.

Bir yanda deprem riski nedeniyle boşaltılması gereken binalar, diğer yanda talep edilen yüksek kiralar var. İstanbul'da hem deprem riski hem de mülk sahiplerinin isteğiyle tahliye edilmesi gereken çok sayıda aile sağlığı merkezi var. Son 2 ayda yüksek kiralar nedeniyle yer bulamayan 2 aile sağlığı merkezi kapatıldı. O merkezlerinden birinde, hekimin yönlendirildiği aile sağlığı merkezinde de yer bulunamadığı için kapatılan binada geçici olarak hizmet verilmeye devam ediliyor.

Mülk sahibi boşaltın dedi, yüksek kiralar nedeniyle gidecek yer bulunamadı. Konu bir aile değil, Aile Sağlığı Merkezi.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, İstanbul'da son 2 ay içinde 2 aile sağlığı merkezi barınma sorunu nedeniyle kapatıldı.

Burhaniye Aile Sağlığı Merkezi aslında şu anda resmi olarak kapalı çünkü mülk sahibi aile sağlığı merkezinin boşaltılmasını istedi içindeki aile hekimi ise yüksek kiralar nedeniyle gidebilecek başka bir yer bulamadı. Ancak hastalar mağdur olmasın diye kapalı olduğu halde hizmet vermeye devam ediyor.

Erenköy Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu bina birkaç ay içinde deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüme girecek. Aile sağlığı merkezinin başka bir yere taşınması gerekiyor ancak aynı muhitte başka bir binada kiraya çıkmaları demek şu anda ödediklerinin 5 katı daha fazlasını ödemeleri anlamına geliyor.

Erenköy Aile Sağlığı Doktoru Ayşe Tunç Ayşe, "Biz 3 yıldır aslında aile sağlığı merkezi için yer bakıyoruz hem fiziki şartları uygun olan yer bulmak çok zor. Biz buraya stopajla birlikte 14 bin civarı ödüyoruz. Bulacağımız yerler stopaj dahil 75 bin civarı ortalama çünkü 70'le 90-90 arası." dedi.

Bir yanda deprem riski nedeniyle boşaltılması gereken binalar, diğer yanda talep edilen yüksek kiralar var.

İstanbul Ailer Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Esin ayfer Çulha Dildok, "İstanbul'daki birçok aile sağlığı merkezinin şu anda boşaltılması ya da tahliye edilmesi gerekiyor. Derneğimizin de bu konuda 100'e yakın davası sürmekte." açıklamasında bulundu.

Aile sağlığı merkezlerine sınıflamalarına göre tüm giderleri için 14 ile 24 bin lira arasında ödeme yapılıyor.

NTV