Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: Ölüler var

Mardin'de akşam saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR ... plakalı Fiat marka hafif ticari araca başka bir araçla yaklaşan saldırganlar araçtan inerek ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda hafif ticari araçta bulunan Seyfettin S. (30) ve Lütfullah S. (34) hayatını kaybederken, saldırı anında karşıdan karşıya geçen G.K. (33) adlı kadın da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah S.'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.