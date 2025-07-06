Kız öğrenci yurdunun mescidinde yetişkin film rezaleti: 2 kız öğrenci gözaltında

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunun mescidinde cinsel içerikli film izleyen iki kız öğrenci bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepkiler üzerine gözaltına alınan 2 kız öğrenci serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda iki kız öğrenci dizüstü bilgisayardan cinsel içerikli film açarak sosyal medyada paylaştı. Kızlar, paylaştıkları fotoğrafa "Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin" notunu düştü.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Valilik, iki kız öğrencinin tespit edilip haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sakarya Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"X platformunda, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda cinsel içerikli film izlerken çekilen görüntüleri “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşan 2 kız öğrenci yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan G.T. ve H.D. isimli öğrencilerin yaptığı belirlenirken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kızlardan nöbetçi mahkeme G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

2 KIZ YURTTAN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdumuzda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçmiş, ilgili öğrenciler gözaltına alınmıştır. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme, G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bırakmıştır. Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrenci için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24/3 maddesine göre de öğrencilere soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İHA