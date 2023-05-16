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Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness''

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14 Mayıs seçimlerine sadece 2 gün kala istifa eden Kızılay'ın eski Genel Başkanı Kerem Kınık seçimlerin ardından "Bye Bye Happiness" adlı şarkıyla "Bye bye yarışmayan adam…" paylaşımını yaptı.

Hatırlanacağı gibi Kızılay Başkanlığı'ndan seçimlere sadece 2 gün kala istifa eden Kerem Kınık’la uzun süren bir polemiğe giren oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, istifa haberinin ardından Instagram hesabından “Bye bye yarışmayan adam…” notunu düşüp, ‘Bye Bye Happiness’ şarkısını eklediği ve Kınık'ın fotoğraflarından oluşan bir video paylaşmıştı.

KEREM KINIK DA "BYE BYE HAPPINESS" DEDİ

Kerem Kınık'ın seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kınık, gülerken verdiği poza "Bye bye happiness" şarkısını ekleyerek paylaştı.

Etiketler kızılay şahan gökbakar kerem kınık paylaşım bye bye bye bye happiness
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