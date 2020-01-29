Kızılay yönetimine istifa çağrısı

İnce, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Kızılay yandaş holding ile “habere konu vakıf” arasında köprü görevi gördüğünü itiraf etmiştir. Bu bağış neden direk Ensar’a değil de Kızılay üzerinden dolaylı yapılmıştır? Bu olay Kızılay’ın ne hale getirildiğini ortaya koymaktadır, Kızılay yönetimi derhal istifa etmelidir.

NE OLMUŞTU?

Kızılay’ın Ensar Vakfı’na yaklaşık 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü, söz konusu iddiaların doğruluğunu kabul ederek, aktarımın bağış yapan firmanın isteğiyle yapıldığını belirtmişti.

Kızılay yandaş holding ile “habere konu vakıf” arasında köprü görevi gördüğünü itiraf etmiştir. Bu bağış neden direk Ensar’a değil de Kızılay üzerinden dolaylı yapılmıştır? Bu olay Kızılay’ın ne hale getirildiğini ortaya koymaktadır, Kızılay yönetimi derhal istifa etmelidir. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 29, 2020



