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  3. 29 Ocak 2020 17:45

Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'nin 24 Haziran 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Kızılay yönetimini istifaya çağırdı.

Kızılay yönetimine istifa çağrısı
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İnce, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Kızılay yandaş holding ile “habere konu vakıf” arasında köprü görevi gördüğünü itiraf etmiştir. Bu bağış neden direk Ensar’a değil de Kızılay üzerinden dolaylı yapılmıştır? Bu olay Kızılay’ın ne hale getirildiğini ortaya koymaktadır, Kızılay yönetimi derhal istifa etmelidir.

NE OLMUŞTU?

Kızılay’ın Ensar Vakfı’na yaklaşık 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü, söz konusu iddiaların doğruluğunu kabul ederek, aktarımın bağış yapan firmanın isteğiyle yapıldığını belirtmişti.


 

 

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