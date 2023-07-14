Kızılay'ın kan bağışı ekipleri 15 Temmuz'da sahada olacak

Demokrasi mücadelesinde milletinin yanında olan Türk Kızılay, 15 Temmuz 2016’da şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonel birimleriyle sahadaydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yedinci yılında da meydanlarda yerini alacak olan Kızılay, organize ettiği kan bağışı ekipleriyle de vatandaşların kan bağışlarını bekliyor.

Millet iradesinin destanlaşan anlarından olan ve yedinci yılında da ülke genelinde kutlanacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlar bir araya gelecek. Bu önemli günde de o gün olduğu gibi halkın yanında olacak Türk Kızılay da vatandaşları kan bağışına davet ediyor. Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yurt genelinde 155 noktada kan bağışı ekibi planlaması yaptı.

Kan Bağışı Ekip Bilgileri Mobil Uygulama ve kanver.org’da

Kan bağışı ekiplerinin bilgilerine mobil kan bağışı uygulaması ve kanver.org web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kızılay, 155 yıllık tarihinde yer alan savaşlarda, afetlerde, salgın hastalıklarda hep milletinin ‘Kara Gün Dostu’ oldu, olmaya da devam edecek.